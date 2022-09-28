Где Казахстан? Определился состав корзин для жеребьевки отборочного турнира Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 10:14
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Стали известны корзины для жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Участники квалификации посеяны в соответствии с общим рейтингом Лиги наций УЕФА на сезон-2022/23 и распределены по следующим корзинам. Сборная Казахстана оказалась в четвертой корзине.

Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдавия, Мальта.

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Жеребьевка отбора Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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