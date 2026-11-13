Казахстан объявил стартовый состав на матч с Молдовой в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на матч с Молдовой в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе "Зимбру" в Кишинёве и начнётся в 22:00 по времени Астаны.

Состав Казахстана: Стас Покатилов, Нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Алибек Касым, Наурызбек Жагоров, Динмухамед Караман, Жасулан Амир, Рамазан Оразов, Ислам Чесноков, Максим Самородов, Александр Мрынский.

Группа 3 Лиги С после четырех матчей:

1. Словакия - 10 очков;

2. Фареры - 4;

3. Молдова - 4;

4. Казахстан - 2.

16 ноября Казахстан примет на своём поле Словакию, а Молдова в этот день сыграет на выезде с Фарерами.

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