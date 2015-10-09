Сборной Казахстана отдали первую победу в Лиге наций

Сегодня, 13 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет на выезде с Молдовой в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на стадионе "Зимбру" в Кишинёве и начнётся в 22:00 по времени Астаны.

Искусственный интеллект предрекает победу гостям.

Аргументы в пользу победы Казахстана (2:1)

• Турнирная мотивация. Подопечные Джона ван 'т Схипа замыкают таблицу группы 3 Лиги C с двумя очками. Команде необходима только победа, чтобы сохранить шансы на стыковые матчи и избежать прямого вылета в Лигу D.

• Стабильная результативность. Сборная Казахстана забивала в каждом из четырёх предыдущих туров текущего розыгрыша. При этом команда ни разу не сохранила ворота сухими, что делает обмен голами крайне вероятным.

• Ослабленная атака хозяев. Сборная Молдовы, идущая на третьем месте с четырьмя баллами, сыграет без травмированного лидера нападения Иона Николаеску и Виталия Дамашкана. В прошлом туре хозяева крупно уступили дома Словакии со счётом 0:4.

• Удачная история на "Зимбру". В единственном предыдущем официальном матче в Кишинёве в марте 2022 года сборная Казахстана обыграла Молдову именно со счётом 2:1.

Ключевые факторы и риски

• Потери в защите гостей. Сборная Казахстана сыграет без дисквалифицированного центрального защитника Сергея Малого. Игрок был удалён в предыдущем матче с командой Фарерских островов.

• Очная встреча в Астане. В октябре 2026 года Молдова одержала выездную победу над Казахстаном со счётом 2:1. Этот результат придаёт хозяевам поля дополнительную психологическую уверенность перед домашней игрой.

• Котировки аналитиков. По данным некоторых букмекеров, шансы обеих команд на успех практически равны. Специалисты отдают лишь минимальный перевес сборной Молдовы с вероятностью победы 35,2 процента против 33,3 процента у Казахстана.

Прямая трансляция матча Лиги наций Молдова - Казахстан

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