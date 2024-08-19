Казахстан объявил состав на первые матчи Лиги наций

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Вчера 16:59
©Алексей Сисенбин/КФФ

Объявлен расширенный список игроков сборной Казахстана, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций против Норвегии и Словении, которые пройдут 6 и 9 сентября, сообщают Vesti.kz.

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В список Станислава Черчесова вошли 36 игроков.

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все - "Ордабасы"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба - "Тобол"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все - "Астана"), Михаил Габышев ("Елимай"), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Талгат Кусяпов ("КАМАЗ", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызылжар");

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все - "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Арман Кенесов ("Актобе"), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба - "Астана"), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба - "Тобол");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба - "Астана");

Отметим, что для Черчесова матч против Норвегии в Алматы станет дебютным во главе национальной команды.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне этого года.

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Метки:
Сборная РК по футболу Норвегия Словения Футбол Лига наций Черчесов Станислав

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