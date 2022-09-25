Казахстан в меньшинстве удержал ничью в первом тайме матча Лиги наций с Азербайджаном

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 22:52 Комментарии 1
©KFF

Сборная Казахстана по футболу, несмотря на удаление Нуралы Алипа, сохранила свои ворота в неприкосновенности в первом тайме матча Лиги наций с Азербайджаном, передает корреспондент Vesti.kz.

Заключительная игра группового этапа проходит в Баку. При этом Алип заработал удаление на 37-й минуте, получив подряд две желтые карточки.

Сборная Казахстана объявила состав на последний матч группового раунда Лиги Наций

Ранее казахстанцы обыграли Беларусь и обеспечили себе победу в группе и выход в дивизион В, а Азербайджан борется со Словакией за второе место в третьей группе.

Добавим, что Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:45
Сборные
Выходка Алипа: зазвездился или перегорел? Как один эпизод отразился на сборной Казахстана
Сегодня , 11:21
Сборные
Стали известны призовые сборной Германии на ЧМ-2022
Сегодня , 11:02
Сборные
Cенсацией завершился матч сборной Франции в Лиге наций
Сегодня , 09:52
Сборные
"Алип в историю влип". В России отреагировали на удаление казахстанца в матче Лиги наций
Сегодня , 08:31
Сборные
Защитник сборной Азербайджана отреагировал на победу над Казахстаном в матче Лиги наций
Сегодня , 00:42
Сборные
"Если оставите Адиева, добьетесь успеха". Тренер сборной Азербайджана - о Казахстане в Лиге наций
Сегодня , 00:24
Сборные
"Я немного недоработал". Адиев - о матче с Азербайджаном, Алипе и Зайнутдинове
Вчера , 23:52
Сборные
Сборная Казахстана разгромно проиграла Азербайджану в матче Лиги наций с удалением и автоголом
Вчера , 22:52
Сборные
Казахстан в меньшинстве удержал ничью в первом тайме матча Лиги наций с Азербайджаном
Вчера , 22:41
Сборные
Алип получил две желтые карточки подряд и оставил Казахстан в меньшинстве в матче Лиги наций с Азербайджаном
© 2008 - 2022 ТОО «EML»