Сборная Казахстана объявила состав на последний матч группового раунда Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу и сборная Азербайджана объявили стартовые составы на матч шестого тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Баку. Ее начало в 22:00 по времени Астаны.
Казахстан будет представлен таким составом: Шацкий, Досмагамбетов, Алип, Марочкин, Быстров, Каиров, Астанов, Дарабаев, Куат, Оразов, Жумабек.
За Азейрбайджан сыграют Магомедалиев, Хагверди, Гусейнов, Мустафазаде, Джафаркулиев, Махмудов, Эдди, Озобич, Кекджю, Дадашов, Шейдаев.
Ранее казахстанцы обыграли Беларусь и поднялись в дивизион В, а Азербайджан борется со Словакией за второе место в третьей группе.
Добавим, что Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией
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