Казахстан и Люксембург устроили голевую перестрелку после матчей за Евро

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Сборные Казахстана и Люксембурга сыграли товарищеский матч, сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу представителей Бенелюкса.

При этом, сборная Казахстана первой вышла вперед после дебютного гола полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова, отличившегося на второй минуте.

Люксембург на 24-й минуте усилиями Жерсона Родригеса сравнял счет. Второй мяч на хозяева поля забили на 45-й минуте: ударом из-за пределов штрафной отличился Данел Синани. Причем, мяч прежде чем попасть в ворота, задел Александра Марочкина и изменил траекторию, дезориентировав Игоря Шацкого.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела второе поражение за пять дней.

21-летний футболист вошел в историю после дебютного гола за сборную Казахстана

Напомним, в 1/2 финала плей-офф Лиги наций Казахстан уступил на выезде Греции со счетом 0:5. Сборная Люксембурга уступила Грузии со счетом 0:2.

Метки:
Люксембург Сборная РК по футболу Лига наций

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