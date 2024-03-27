Казахстан после дебютного гола открыл счет в матче с Люксембургом

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Сборная Казахстана по футболу открыла счет в товарищеском матче с Люксембургом, сообщают Vesti.kz.

Первый гол на стадионе "Стад-де-Люксембург" на второй минуте забил полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков, для которого этот мяч стал дебютным. Воспитанник алматинского клуба, проводящий третий матч за национальную команду удачно замкнул подачу со штрафного в исполнении капитана команды Асхата Тагыбергена.

Отметим, что сборная Казахстана вышла на этот матч в следующем составе: Шацкий, Алип, Быстров, Садыбеков, Тагыберген (к), Самородов, Асранкулов, Тапалов, Зайнутдинов, Оразов, Марочкин.

Напомним, в 1/2 финала плей-офф Лиги наций Казахстан уступил на выезде Греции со счетом 0:5. Сборная Люксембурга уступила Грузии со счетом 0:2.

Метки:
Казахстан Люксембург Кайрат ФК Сборная РК по футболу

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