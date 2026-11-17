Юношеская сборная Казахстана (U17) сыграла вничью со сверстниками из Грузии (1:1) в матче отбора на Евро-2027, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 14 первого отборочного раунда состоялась в Кутаиси (Грузия). Подопечные Русланжана Раимбакиева ушли от поражения после гола Али Садырбаева на 87-й минуте. Ранее Андрия Очигава на 42-й минуте вывел хозяев поля вперёд.

Таким образом, сборная Казахстана набрала четыре очка и заняла первое место в группе. Ранее казахстанцы разгромили Австрию - 7:0.

Грузины в первом матче сыграли вничью с австрийцами - 1:1 и с двумя очками заняли второе место.

По итогам первого раунда 14 победителей групп и 14 сборных, занявших вторые места, получат путёвки в Лигу A, где продолжат борьбу за выход на чемпионат Европы. Остальные 26 национальных команд сыграют во втором раунде в Лиге B.

Весной 2027 года определятся семь сборных, которые присоединятся к Латвии в финальной части чемпионата Европы. Кроме того, результаты второго раунда будут учитываться в европейском отборе на чемпионат мира-2027 среди юношей до 17 лет, который примет Катар.

Сборная Латвии также выступит в квалификации, несмотря на то что уже гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы в качестве хозяйки турнира.