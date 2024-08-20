Автор: Димаш Тулегенов

Чуть больше двух недель осталось до старта сборной Казахстана в новом розыгрыше Лиги наций. Новый главный тренер национальной дружины Станислав Черчесов уже отобрал 36 футболистов в расширенный список команды. Корреспондент Vesti.kz отметил пять видных игроков, которым не нашлось места в списке нового тренера.

6 сентября сборная Казахстана дома сыграет с командой Норвегии, а 9 числа - в гостях со Словенией. Это будет дебют национальной дружины в дивизионе B. А вот и расширенный список из 36 футболистов.

Понятно, что сборная не могла рассчитывать на нескольких игроков из-за их травм. К примеру, это полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков и латераль "Жетысу" Адильхан Добай. Есть те, кто играл недостаточно много и не так стабильно, как это требуется от сборников.

Но из большого числа тех, кто не попал даже в расширенный состав, мы отобрали пятерых, которые по разным причинам выделяются на общем фоне. Поговорим о каждом из них.





26-летний голкипер уже несколько лет стабильно вызывается в сборную, а в марте этого года даже дебютировал за нее в товарищеском матче с Туркменистаном (2:0). Шайзада был безоговорочным первым номером в стане "Ордабасы" до начала лета. Затем начались проблемы со здоровьем, а еще в Шымкент приехал серьезный конкурент - опытный белорус Сергей Игнатович.

В итоге Шайзада стал с переменным успехом получать игровую практику в клубе, отыграв лишь в двух из шести еврокубковых матчах. Вряд ли было ощущение, что это настолько ударит по Бекхану, что он останется без вызова в сборную, но так оно и вышло.

Тренерский штаб Черчесова, который сам в прошлом был вратарем, сделал ставку на других стражей ворот: Игоря Шацкого, Александра Заруцкого, Стаса Покатилова и даже молодого Темирлана Анарбекова.





24-летний игрок "Кайрата" проводит самый результативный сезон в карьере. Казалось, что сейчас у него куда больше шансов вернуться в сборную, чем за последние годы. Он не играл за национальную команду с осени 2018-го! На тот момент ему было всего 18, а сейчас уже 24.

В 17 матчах этого сезона за "Кайрат" универсальный футболист забил четыре гола и сделал три ассиста. Он играет важную роль в команде Александра Кержакова, которая сейчас явно на подъеме и лидирует в турнирной таблице КПЛ (правда у "Ордабасы" есть матчи в запасе). В последней игре против "Кызыл-Жара" (1:0) именно голевая передача Еркебулана принесла алматинцам нужный результат.

Но, судя по невключению Сейдахмета в список, этого оказалось недостаточно, чтобы произвести впечатление на Станислава Саламовича.





Одним из видных казахстанских игроков, выступающих за границей, является 26-летний форвард Шушеначев. В феврале он присоединился к "Хапоэлю" из Беэр-Шевы и завершил сезон с двумя голами в 16 матчах.

Новый сезон он начал пока только в квалификации еврокубков, откуда его команда уже вылетела. В трех сыгранных матчах он выходил только на замену. Голевыми действиями не отмечался, но успел получить аж четыре предупреждения, два из которых пришлись на ответный матч Лиги конференций с "Младой Болеслав" (2:4), и в итоге он заработал удаление.

Да, с момента отъезда в Израиль Артур забил всего два гола в 19 матчах. Но многие все равно ждут возвращения нападающего в сборную, ведь он не играл за нее с лета 2022-го, да и проблем в атаке у команды хватает. Но уже в который раз подряд Шушеначев не попадает даже в заявку.





24-летний воспитанник "Кайрата" еще ни разу в карьере не вызывался в национальную сборную. Но сейчас парень действительно в отменной форме, и довольно странно, что его нет даже в расширенном списке.

Старт сезона полузащитник провел, играя в основном за дубль "Кайрата" в первой лиге. Но с приходом Кержакова на пост главного тренера Андрей расцвел. В последних 11 матчах во всех турнирах на его счету три гола и столько же результативных передач.

Ульшин мог разнообразить центр поля в сборной, ведь у него есть данные для этого. Он способен удивить как своими проникающими пасами, так и ударами с любимой левой ноги. Если хавбек продолжит держать заданный темп, то может заслужить вызов в сборную на следующие игры в октябре и ноябре.





29-летний полузащитник Жуков провел за сборную Казахстана 21 матч, но не играл за нее с весны 2022-го. В этот раз возвращения тоже не случится, так как хавбек китайского "Цанчжоу Майти Лайонс" не попал в расширенный список.

При этом к кандидатуре Георгия нужно присмотреться. Во-первых, его давно не было на сборах национальной команды, и можно вызвать его хотя бы для того, чтобы оценить форму. Во-вторых, он стабильно играет в чемпионате Китая, зачастую проводя на поле все 90 минут. В текущем первенстве у него уже 17 матчей за "Цанчжоу" - проблем с игровым тонусом быть не должно.

В прошлом году еще тогдашний тренер сборной Казахстана Магомед Адиев намекнул, что у Жукова имеются определенные "проблемы с паспортом". Вероятно, речь шла о возможном наличии двойного гражданства у Георгия, а по законодательству Республики Казахстан это запрещено. Но эта информация никем не подтверждалась и не опровергалась. Поэтому сложно сказать, обратит ли в конечном итоге Черчесов свое внимание на полузащитника "Цанчжоу" в ближайшем будущем.



Напомним, что осенью сборная Казахстана сыграет в одной группе Лиги наций с командами Норвегии, Словении и Австрии.

Фото: КФФ©️