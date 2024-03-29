Кайрат Боранбаев вынес вердикт Магомеду Адиеву

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Сегодня 15:09
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Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев высказался о будущем главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева в национальной команде, сообщают Vesti.kz.

"Считаю, что главный тренер сборной Казахстана должен остаться. Команду он уже знает, нужно дать ему возможность поработать еще один цикл в Лиге Наций"

Об этом председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" заявил в ходе подкаста программы "Деловое утро" радиостанции Business fm. В течение почти часа Кайрат Советаевич отвечал на вопросы ведущих, рассуждал о футболе, говорил о проблемах и искал пути их решения", - пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.

Адиев тренирует сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций, а в отборе на Евро-2024 до конца боролась за путевку в Германию.

Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Боранбаев Кайрат

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