Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген считает, что команда смогла преодолеть некоторые моменты в первом стыковом матче с Молдовой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На пресс-конференции накануне ответной встречи, по итогам которой определится команда, которая сохранит прописку в дивизионе С Лиги наций, он объяснил, почему в победной игре в Кишиневе присутствовала нервозность.

"Как вы знаете, у нас сменился президент федерации, а потом еще и главный тренер команды. Это была первая игра, и ребята нервничали. Но я рад, что мы смогли преодолеть это и одержать победу. Хоть мы и не показали красивую игру, но мы старались играть на результат", - сказал Тагыберген.

Напомним, первая встреча команд прошла в Кишиневе и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Казахстана. Ответная игра состоится завтра, 29 марта, в 20:00 по столичному времени на "Астана Арене".