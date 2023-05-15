Капитан сборной Казахстана раскрыл секрет успешной игры команды

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген в интервью Youtube-каналу "КраСава" рассказал о матче отбора на Евро-2024 против Дании, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он прокомментировал свой гол в той встрече, раскрыл секрет успешной игры команды и объяснил роль главного тренера Магомеда Адиева.

- Ты в сборной с 2014 года. Чем нынешняя сборная отличается от составов прошлых лет?

- Сплоченность, коллектив и дух команды.

- Чья это заслуга прежде всего?

- В первую очередь, наверное, главного тренера, который поставил нас в такое русло. Он собрал пацанов, которые дружелюбны друг к другу - младшие уважают стариков, старики учат молодых.

- 0:2. Ты сам на поле верил что вырвете этот матч?

- Да, думал вырвем хотя бы ничейку. Во втором тайме у нас пошли атаки, все началось получаться. Думали "вот-вот". Этот пенальти и мой гол, наверное, дали команде больше духа. Они после второго гола встали и получается третий гол через две минуты забили.

- Шацкий перекинулся несколькими словами и с Облаком, и со Шмейхелем. Ты со Шмейхелем не говорил?

- Нет, с ним не говорил. Я говорил с Хейбьергом, который в "Тоттенхэме" играет. Он мне сказал Best player и "Best goal". Из них самый нормальный, наверное, Хейбьерг был.

- Почему у тебя нет даже Instagram?

- Не знаю, не люблю такие соцсети. У меня у жены Instagram разрывается, ей пишут (смеется).

- Самое приятное сообщение после твоего гола в ворота сборной Дании?

- Самое главное, наверное, "гордимся тобой, ты - наш кэп". Я вот эту ответственность перед командой выполнил.

Игра против Дании прошла в Астане 26 марта. Сборная Казахстана, уступая по ходу встречи 0:2. одержала победу со счетом 3:2. Тагыберген сравнял счет в той игре.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →