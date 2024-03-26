Капитан сборной Греции "разоблачил" Казахстан после разгрома

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Сегодня 11:15
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Капитан сборной Греции по футболу Анастасиос Бакасетас поделился настроем на финальный матч плей-офф Лиги наций против команды Грузии, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в полуфинале Греция разгромила сборную Казахстана (5:0), а Грузия обыграли Люксембург (2:0). 26 марта в Тбилиси греки и грузины определят обладателя путевки на Евро-2024.

"Игра против Казахстана была очень хорошей. Мы забили быстрый гол, затем так же быстро забили второй мяч, и все стало проще. Я не люблю строить сценарии, я хочу, чтобы [в матче с Грузией] мы были сконцентрированы и полны решимости, как и в предыдущей игре.

Это финал, и здесь не бывает фаворитов. Это игра, в ней может случиться все. Настроение у нас очень хорошее, потому что мы провели тяжелый матч против команды, которая показала себя с хорошей стороны, но мы оправдали ожидания. Думаю, встреча с Казахстаном должна стать для нас ориентиром и на завтрашний матч", - сказал Бакасетас на пресс-конференции.

Добавим, что в ночь с 26 на 27 марта сборная Казахстана сыграет с Люксембургом. Прямая трансляция здесь.

Метки:
Греция Сборная РК по футболу Лига наций Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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