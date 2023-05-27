Капитан "Астаны" рискует пропустить матчи сборной Казахстана на Евро-2024

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Сегодня 14:30
©ФК "Астана"

Защитник "Астаны" Абзал Бейсебеков продолжает лечение спины после полученного повреждения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний капитан "Астаны" пропустил последние два матча команды в КПЛ.

В игре против "Кызылжара" Бейсебеков остался на скамейке запасных, а на гостевой матч против "Аксу" рекордсмен столичного клуба по количеству матчей не попал в заявку.

Стоит добавить, что 8 июня сборная Казахстана соберется в Алматы в рамках сбора и подготовки к отборочным матчам квалификации Евро-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии. Бейсебеков попал в расширенный список команды и в случае выздоровления может получить в нее вызов.

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Метки:
Астана ФК Кызыл-Жар СК Сборная РК по футболу

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