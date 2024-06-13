"Капитан Америка" забил шедевр Бразилии и оформил сенсацию: видео

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Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с командой США в товарищеском матче, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо (США) и завершилась со счетом 1:1.

На 17-й минуте нападающий мадридского" Реала" Родриго вывел Бразилию вперед. Ему ассистировал Рафинья, выступающий за каталонскую "Барселону".

Однако США еще до перерыва отыгрались. Нападающий итальянского "Милана" и капитан сборной Кристиан Пулишич забил гол на 26-й минуте прямым ударом со штрафного и сравнял счет.

Напомним, обе сборные примут участие в Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля. Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы - 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США.

Сборной Бразилии на групповом этапе турнира втсретится с командами Коста-Рики, Колумбии и Парагвая. США же сыграет с Боливией, Панамой и Уругваем.

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Бразилия США Футбол
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