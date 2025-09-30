Кандидатуру отечественного тренера одобрили в сборную Казахстана

Российский специалист Лев Троицкий высказался о назначении Талгата Байсуфинова временным главным тренером сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

— "Талгат Байсуфинов не останется на посту главного тренера сборной дольше чем на два матча при любом раскладе. Это временная кандидатура. Даже если сборная Казахстана в октябре обыграет и Лихтенштейн, и Северную Македонию Талгат Маруанович уступит место иностранному специалисту", — пишет Троицкий.

"Вы мою позицию знаете, я, по умолчанию, за местных специалистов. Так что, если Байсуфинов наберет не менее четырех очков, я бы все-таки предоставил ему какой-то карт-бланш по срокам. Хотя бы до конца отборочного цикла"

Напомним, после разгромного поражения от сборной Бельгии (0:6) главный тренер национальной команды Али Алиев объявил о намерении оставить свой пост.

В октябре сборной Казахстана предстоит провести два матча квалификации ЧМ-2026: 10 октября дома против Лихтенштейна и 13 октября в гостях у Северной Македонии.