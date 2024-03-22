Камбэком за три минуты обернулся матч Украины в отборе на Евро

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Сборная Украины вырвала победу у команды Боснии и Герцеговины в плей-офф Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Зенице завершилась в пользу гостей с минимальным перевесом - 2:1. При этом, боснийцы первыми на 56-й минуте открыли счет благодаря автоголу Николая Матвиенко.

Украинцы сумели отыграться под конец встречи: на 85-й минуте вышедший на замену Роман Яремчук восстановил равновесие, а на 88-й победную точку поставил Артем Довбик.

В финале пути B Лиги наций Украина поспорит за путевку на Евро-2024 с Исландией. Матч, хозяином которого значатся украинцы пройдет 26 марта в польском Вроцлаве.

Отметим, что исландцы в другом полуфинале разгромили в Будапеште сборную Израиля - 4:1.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Метки:
Еврофутбол Евро 2024 Футбол Чемпионат Европы по футболу Украина Босния и Герцеговина

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