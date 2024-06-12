Камбэк в матче с Казахстаном заставил сменить главного тренера: подробности

Португальский специалист Фернанду Сантуш стал главным тренером сборной Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

"В ходе обсуждений на исполкоме AFFA была отмечена необходимость формирования сильной, конкурентоспособной и успешной сборной страны, а также развития детского футбола в Азербайджане. В связи с этим было принято решение назначить Сантуша главным тренером сборной Азербайджана, принимая во внимание его богатый опыт работы, успехи в профессиональной карьере, в том числе на чемпионате Европы со сборной Португалии. Учитывая, что процесс не будет краткосрочным, а охватит определенный период, перед португальским специалистом поставлена ​​задача сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить в отборочном этапе чемпионата Европы‑2028", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее 69-летний португалец тренировал стамбульский "Бешикташ" за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. В апреле специалист покинул турецкий клуб, проработав там три месяца. Ранее португалец тренировал ряд греческих и португальских команд, включая "Порту" и "Бенфику", работал со сборными Греции, Польши и Португалии, с которой выиграл Евро‑2016 и победил в Лиге наций.

Отметим, что в последнем матче сборная Азербайджана 11 июня в венгерском Сомбатхее обыграла национальную команду Казахстана 3:2, отыгравшись со счета 0:2.