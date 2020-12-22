Каким мог быть состав действующего чемпиона мира по футболу, если бы команда стоила как сборная Казахстана?

В марте 2021 года начнется отборочный цикл чемпионата мира-2022. Сборная Казахстана по футболу уже в первом туре примет на своем поле действующего чемпиона мира - Францию. Эта команда с огромным отрывом является самой дорогостоящей в группе, а казахстанская дружина, наоборот, - на порядок дешевле своих соперников. Корреспондент Vesti.kz провел любопытный эксперимент, собрав состав сборной Франции, который по своей суммарной стоимости был бы равен общему ценнику игроков команды Казахстана.
Для начала напомним, что мы уже писали о стоимости составов всех участников группы D. Основной состав французской сборной оценивается в 1,05 миллиарда евро. Команда Казахстана, ценник которой равен 25,85 миллиона евро, скромнее показателей всех соперников: у Украины - 101,2 миллиона, у Боснии и Герцеговины - 95,58 миллиона, у Финляндии - 36,1 миллиона.
Отметим, что стоимость казахстанской сборной в разы уступает ценнику сборной Франции до 19 лет
(56,4 миллиона), а также отстает от команды Франции до 18 лет
(36,83 миллиона). Разница весьма существенна. Тем не менее мы собрали французскую сборную, в которую будут входить 24 футболиста (как у казахстанской сборной на портале Transfermarkt
) с суммарной стоимостью в 25,85 миллиона евро.
Дополнительное примечание. На Transfermakrt у сборной Казахстана указан ценник 21,8 миллиона евро. Однако мы подобрали более оптимальный состав, добавив Сергея Малого
, Дмитрия Шомко
, Бауыржана Исламхана
и Бахтиера Зайнутдинова
, которых не было в заявке в последних матчах команды. Также исключили из общего числа Олжаса Керимжанова
, Дмитрия Мирошниченко
, Юрия Логвиненко
и Аслана Дарабаева
. Таким образом, мы получили ценник в 25,85 миллиона евро.
Состав сборной Франции, стоимость которого равна ценнику команды Казахстана:
Вратари: Люка Зидан, Тео Гиварш, Реми Дешам.
Люка является сыном Зинедина Зидана
. Летом этого года у него завершился контракт с мадридским "Реалом"
, после чего он подписал соглашение с другим столичным клубом - "Райо Вальекано"
. Стоимость Зидана - 1,5 миллиона евро.
Гиварш - основной вратарь команды "Родез"
из второго дивизиона Франции, ранее играл в "Генгаме"
. Стоимость - 750 тысяч евро.
Дешам - воспитанник ПСЖ
. В настоящее время выступает за бельгийский "Шарлеруа"
. Стоимость - 500 тысяч евро.
Защита: Себастьян Коршья, Максим Ле Маршан, Исмаэль Бура, Жулиан Бьянкон, Аймен Муффек, Хубуланг Мендес, Гаэль Клиши, Себастьян де Майо, Александр Кофф.
Коршья (1,6 миллиона) еще недавно играл в "Севилье"
, но сейчас выступает на родине за "Нант"
. Столько же стоит Ле Маршан из английского "Фулхэма"
. Ровно в 1,5 миллиона евро оценивается 20-летний Бура из "Ланса"
.
Воспитанник "Монако"
Бьянкон, сейчас выступающий в чемпионате Бельгии, стоит 1,3 миллиона евро. На 100 тысяч меньше ценник у молодых Муффека и Мендеса, защищающих цвета "Сент-Этьена"
и "Лорьяна"
.
Бывший оборонец "Арсенала"
и "Манчестер Сити"
Клиши оценивается в 800 тысяч евро, в настоящее время играет в чемпионате Швейцарии. Столько же стоит опытный защитник "Удинезе"
де Майо. 28-летний Кофф сейчас выступает за французский "Осер"
во втором дивизионе.
Полузащита: Томас Монкондюи, Алексис Труйе, Йоанн Гуркюфф, Валентин Эйссерик, Юсеф Мазиз, Джейсон Бертомье, Вильям Венкер, Йоан Кабай.
Игрок "Лорьяна" Монкондюи оценен в 2 миллиона евро. Немного отстает от него 19-летний Труйе из "Ниццы"
. Гуркюфф, который когда-то подавал большие надежды и играл за "Милан"
, "Бордо"
и "Лион"
, стоит 1,6 миллиона евро.
В 1,2 миллиона оценен хавбек "Фиорентины"
Эйссерик. 22-летний воспитанник "Метца"
Мазиз стоит 800 тысяч евро, лишь на 50 тысяч опережая опытного Бертомье, который играет во втором дивизионе Франции.
Бывший полузащитник московского "Динамо"
, "Ромы"
, "Марселя"
и "Монако" Венкер оценен в 600 тысяч евро. Экс-хавбек "Ньюкасла"
и ПСЖ Кабай находится в статусе свободного агента. Его стоимость - 500 тысяч евро.
Нападение: Лоик Реми, Тедди Шевалье, Билаль Бутобба, Жонатан Бьябьяни.
Сейчас Реми играет в Турции, но еще недавно он забивал во Франции, Испании и Англии. В составе "Челси"
Реми, оцениваемый в 1,5 миллиона евро, становился чемпионом Англии. 33-летний Шевалье и 22-летний Бутобба выступают во втором дивизионе Франции.
Бьябьяни - форвард, который еще недавно играл за разные клубы итальянского чемпионата, включая "Интер"
. Сейчас Жонатану все еще 32 года, но он уже оценивается в 400 тысяч евро и играет в испанской Сегунде Б
- чемпионате, в котором также выступает команда молодого казахстанского полузащитника Дмитрия Бачека
.
Никто из вышеперечисленных игроков не выступает в составе сборной Франции в настоящее время, да и вообще лишь считанное количество футболистов играло за главную команду "трехцветных". Но если нереальное явление случится и Дидье Дешам
возьмет в Казахстан именно этот состав, то интриги станет в десятки раз больше. В реальном составе чемпионов мира есть лишь три футболиста, стоимость которых составляет меньше 10 миллионов евро - Рубен Агилар
(8 миллионов), Оливье Жиру
(5 миллионов) и Стив Манданда
(2,5 миллиона).
Напомним, что матч первого тура отборочного цикла между сборными Казахстана и Франции пройдет 28 марта 2021 года. Место проведения встречи еще не определено.
Фото:
GettyImages (1,4,6), Reuters/Павел Михеев (2), AFP (3), FFF (5)
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