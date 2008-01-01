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Новости по теме: Сборная РК по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу разгромила соперника в первом матче отбора на Евро-2022
Сборная Казахстана по футзалу разгромила соперника в первом матче отбора на Евро-2022
Соперник Казахстана по второму туру стартовал с поражения в отборе на Евро по футзалу
Соперник Казахстана по второму туру стартовал с поражения в отборе на Евро по футзалу
Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро-2022
Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро-2022
Глава КФФ встретился с игроками и тренерами сборной Казахстана по футзалу перед стартом в отборе на Евро
Глава КФФ встретился с игроками и тренерами сборной Казахстана по футзалу перед стартом в отборе на Евро
Травмы лидеров, уязвимый соперник, дебют в столице. Сборная Казахстана по футзалу стартует в отборе на Евро-2022
Травмы лидеров, уязвимый соперник, дебют в столице. Сборная Казахстана по футзалу стартует в отборе на Евро-2022
8 декабря 16:18
Сборная Казахстана по футзалу лишилась основного голкипера на стартовый матч отбора на Евро
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Сборная Казахстана по футзалу лишилась основного голкипера на стартовый матч отбора на Евро
Ранее в лазарет попали три полевых.
7 декабря 23:17
Сборная Казахстана по футзалу впервые проведет домашний матч не в Алматы
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Сборная Казахстана по футзалу впервые проведет домашний матч не в Алматы
В пяти официальных встречах одержано пять побед.
7 декабря 22:39
Сборная Казахстана понесла потери перед матчем квалификации футзального Евро
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Сборная Казахстана понесла потери перед матчем квалификации футзального Евро
Игра состоится уже послезавтра.
3 декабря 16:13
Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на первый матч отбора на Евро-2022
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Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на первый матч отбора на Евро-2022
Игра пройдет 9 декабря дома.
19 ноября 23:45
Сборная Казахстана по футзалу узнала место проведения стартового матча отбора на Евро-2022
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Сборная Казахстана по футзалу узнала место проведения стартового матча отбора на Евро-2022
Последняя игра состоится в апреле.
15 ноября 08:00
Страсти по Исламхану и зарплата Вагнера Лава. Главное к утру
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Страсти по Исламхану и зарплата Вагнера Лава. Главное к утру
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14 ноября 20:40
Опубликован календарь матчей сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро-2022
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Опубликован календарь матчей сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро-2022
Впервые игры пройдут в формате "дома - в гостях".
11 ноября 14:59
Сборная Казахстана по футзалу узнала соперника по отбору на Евро-2022
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Сборная Казахстана по футзалу узнала соперника по отбору на Евро-2022
Финальная стадия турнира пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.
11 октября 07:09
"Мы не собираемся подстраиваться под одну команду". Абильдаев - о новом футзальном сезоне и критике "Кайрата"
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"Мы не собираемся подстраиваться под одну команду". Абильдаев - о новом футзальном сезоне и критике "Кайрата"
Он объяснил проведение чемпионата страны.
22 сентября 13:21
"Они могли бы играть в Европе". Лидер сборной Казахстана по футзалу рассказал о переходе в российский клуб
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"Они могли бы играть в Европе". Лидер сборной Казахстана по футзалу рассказал о переходе в российский клуб
Он уже выиграл трофей и отметился голом.
10 сентября 14:00
Лидер сборной Казахстана по футзалу завоевал трофей в дебютном матче за новый клуб
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Лидер сборной Казахстана по футзалу завоевал трофей в дебютном матче за новый клуб
В команду он пришел 5 сентября.
8 сентября 11:23
"Сегодня все г**но". Кака заступился за сборную Казахстана после поражения от Беларуси и высказался о критике
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"Сегодня все г**но". Кака заступился за сборную Казахстана после поражения от Беларуси и высказался о критике
После нападок фанатов один из футболистов даже удалил Instagram.
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