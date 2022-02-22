Казахстан сделал изменение и объявил заявку на матч отбора ЧМ-2028 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на выездной матч против Беларуси в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2028 года. Главный тренер команды Какау внёс одно изменение по сравнению с сентябрьской заявкой, сообщают Vesti.kz.

На игру второго тура квалификации вызван Дамир Кайырбай. Он заменил Ержана Карменова, который был в составе сборной на предыдущем сборе.

Подготовку к матчу казахстанцы проведут в словацком городе Гуменне. Учебно-тренировочный сбор рассчитан на неделю и стартует сегодня, 2 ноября.

Встреча с Беларусью состоится 10 ноября в Гуменне. Начало матча запланировано на 00:00 по времени Казахстана.

Напомним, в стартовом матче сборная Казахстана обыграла команду Беларуси в Астане со счётом 5:4.

В группе 6 также представлена сборная Албании.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!