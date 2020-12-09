За одного Мбаппе 90 Зайнутдиновых. Самые дорогие игроки соперников Казахстана по отбору на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу узнала всех соперников в квалификации чемпионата мира-2022. По итогам жеребьевки в группу D также попали команды Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также действующий чемпион мира Франция.

Корреспондент Vesti.kz, опираясь на данные Transfermarkt, решил рассказать о самых дорогих игроках в каждой команде.



Сборная Франции с большим отрывом занимает первое место по стоимости игроков в группе с ценником в 1,05 миллиарда евро. В число самых дорогих футболистов команды: Килиан Мбаппе (180 миллионов евро), Поль Погба и Антуан Гризманн (по 80 миллионов евро), Рафаэль Варан и Нголо Конте (по 70), Антони Марсьяль и Дайо Упамекано (по 60), Клеман Лангле, Люка Эрнандес, Уссем Ауар, Эдуарду Камавинга (по 50), Бенжамен Павар (45).







На втором месте находится Украина со стоимостью команды в 101,20 миллиона евро. Среди подопечных Андрея Шевченко самыми дорогими являются Руслан Малиновский (21 миллион евро) и Александр Зинченко (20 миллионов). Далее идут Виктор Цыганков (19), Виталий Миколенко (13) Роман Яремчук (11), Микола Матвиенко (9), Тарас Степаненко (8), Андрей Ярмоленко (7), Марлос, Владислав Супряга (по 7).







На третьей позиции Босния и Герцеговина, чья сборная находится сразу за Украиной и стоит 95,58 миллиона евро. Команда может похвастаться тем, что если составлять топ-10 самых дорогих футболистов группы, то сборная будет иметь одного из них. Таким игроком будет Миралем Пьянич с ценником в 50 миллионов евро. Далее, правда, у команды далеко не такой дорогостоящий состав. Эдин Вишча (12,50 миллиона евро), Сеад Колашинац, Эдин Джеко (по 10), Раде Крунич (6,5), Амер Гояк (5), Гойко Цимирот (4,5), Ермедин Демирович (4), Харис Хайрадинович (3).







Последний соперник в группе сборная Финляндии может похвастаться стоимостью своих футболистов лишь в 36,1 миллиона евро. Среди них: Лукаш Градецкий (8), Теэму Пуки (6,5), Есс Йоронен (4), Йере Уронен (2,8), Робин Лод (2,5), Йоэль Похьянпало, Фредрик Йенсен (по 2), Маркус Форсс (1,8), Глен Камара (1,2).



