Женская сборная Казахстана узнала основного кандидата на пост главного тренера

Стало известно, кто может возглавить женскую сборную Казахстана по футболу, которую пока тренирует Мадияр Кембилов, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, член Исполкома Казахстанской федерации футбола (КФФ) Бегаим Киргизбаева - основной кандидат на этот пост.

Игровая карьера 37-летней Киргизбаевой прошла в командах "Алма-КТЖ", "СШВСМ-Кайрат", "БИИК-Казыгурт", "СШВСМ-Барыс", "Окжетпес".

С 2003 года вызывалась в сборную Казахстана, а два года назад завершила карьеру игрока.

Киргизбаева - 11-кратный чемпион страны, 10-кратный обладатель Кубка Казахстана.