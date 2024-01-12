Жамбыл Кукеев рассказал, почему его не ставили в старт сборной Казахстана

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Вчера 18:51
©ФК "Актобе"

Бывший футболист сборной Казахстана Жамбыл Кукеев высказался о конкуренции с Генрихом Шмидтгалем в 2013 году при главном тренере Мирославе Беранеке, сообщают Vesti.kz.

- Помнишь гостевой матч против сборной Германии, когда ты вышел на замену и тебя выбрали лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана? На тот момент болельщики задавали вопрос, почему Кукеев нечасто играет за сборную?

- Честно, я сам себе задавал этот вопрос. Был в хорошей форме в "Шахтере". Вызывали в сборную, но в старт не ставили. Не было такого, чтобы у меня были плохие отношения с тренерами. На тот момент тренер был Мирослав Беранек, но он вместо меня выпускал Генриха Шмидтгаля, потому что тот играл в Германии и якобы выступал на высоком уровне, - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Напомним, Кукеев имеет в своем активе 29 матчей за сборную Казахстана. Шмидтгаль выступал за национальную команду с 2010 по 2015 годы и провел 14 игр.

Ранее Кукеев откровенно ответил на вопрос о своей звездной болезни после гола в ворота сборной Англии.

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Сборная РК по футболу Беранек Мирослав Шмидтгаль Генрих
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