Известный казахстанский блогер рассказал о стычке с греческим болельщиком

Креативный директор КФЛ и популярный казахстанский блогер Артур Аскарулы в интервью корреспонденту Vesti.kz из Афин рассказал о словесной перепалке с болельщиком сборной Греции перед матчем с Казахстаном.

"Агрессивная поддержка фанатов сборной Греции? Да, я впервые столкнулся с этим будучи болельщиком сборной Казахстана. Пресс-атташе греческой стороны организовывает нам транспорт, точку сбора, чтобы мы доехали спокойно и нигде не столкнулись с греческими болельщиками. У них даже летальные исходы в последние годы были, просто вот стреляют, убивают, избивают. Вот даже сейчас, мы обедали в ресторане, подходит официант и говорит: "Вы сегодня проиграете!". Я, такой, нифига себе, чуть в шоке от наглости, ну и ответил: "Тогда ты без чаевых сегодня". Ну, в общем, да, здесь, в Греции, жестко болеют", - отметил Аскарулы.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Матч пройдет на стадионе клуба АЕК, на игре ожидается аншлаг - 30 тысяч зрителей.

Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Астаны. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.