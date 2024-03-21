Известный казахстанский блогер рассказал о стычке с греческим болельщиком

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Сегодня 21:00
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Креативный директор КФЛ и популярный казахстанский блогер Артур Аскарулы в интервью корреспонденту Vesti.kz из Афин рассказал о словесной перепалке с болельщиком сборной Греции перед матчем с Казахстаном. 

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"Агрессивная поддержка фанатов сборной Греции? Да, я впервые столкнулся с этим будучи болельщиком сборной Казахстана. Пресс-атташе греческой стороны организовывает нам транспорт, точку сбора, чтобы мы доехали спокойно и нигде не столкнулись с греческими болельщиками. У них даже летальные исходы в последние годы были, просто вот стреляют, убивают, избивают. 

Вот даже сейчас, мы обедали в ресторане, подходит официант и говорит: "Вы сегодня проиграете!". Я, такой, нифига себе, чуть в шоке от наглости, ну и ответил: "Тогда ты без чаевых сегодня". Ну, в общем, да, здесь, в Греции, жестко болеют", - отметил Аскарулы. 

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Матч пройдет на стадионе клуба АЕК, на игре ожидается аншлаг - 30 тысяч зрителей. 

Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Астаны. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Метки:
Сборная РК по футболу Греция Казахстан Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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