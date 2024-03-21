Изучение соперника. Прямая трансляция матча Грузия - Люксембург в стыках Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 10:00
©UEFA

Сегодня, 21 марта, в Тбилиси состоится полуфинальный стыковой матч за выход на Евро-2024 между национальными командами Грузии и Люксембурга. Казахстанские любители футбола смогут посмотреть эту игру в прямом эфире, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча между командами начнется в 22:00 по казахстанскому времени. Игру примет столичный стадион "Динамо-Арена".

В прямом эфире матч будет показан телеканалом Qazsport. Начало трансляции - в 21:50. Эфир будет доступен и на сайте телеканала.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал стыковых матчей, где у себя дома 26 марта примет сильнейшего из пары Греция - Казахстан.

Напомним, что матч между Грецией и Казахстаном также пройдет сегодня, но на несколько часов позже. Прямая трансляция этой игры доступна здесь.

Метки:
Чемпионат Европы по футболу Футбол Сборная РК по футболу Грузия Люксембург

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:00
Сборные
"Большие перемены". В Греции назвали победителя матча против сборной Казахстана
Сегодня , 12:30
Сборные
Кто прокомментирует матч Греция - Казахстана в прямом эфире? Известны имена
Сегодня , 11:00
Сборные
Греция лишилась игрока из-за травмы? Он набрал отличную форму в еврокубках
Сегодня , 10:00
Сборные
Изучение соперника. Прямая трансляция матча Грузия - Люксембург в стыках Евро-2024
Сегодня , 07:00
Сборные
Прямая трансляция исторического матча Греция - Казахстан за выход на Евро-2024
Сегодня , 00:05
Сборные
Роналду и Месси в деле: назван главный фаворит на "Золотой мяч"-2024
Вчера , 23:50
Сборные
Вратарь сборной Греции высказался о возможной серии пенальти в игре с Казахстаном
Вчера , 23:35
Сборные
Главный тренер сборной Греции отметил прогресс Казахстана: нет права на ошибку
Вчера , 23:16
Сборные
В Греции назвали лидера сборной Казахстана. Это не Зайнутдинов
Вчера , 21:52
Сборные
"Мы не боимся полных трибун". Адиев - о матче с Грецией, Зайнутдинове и серии пенальти
© 2008 - 2024 ТОО «EML»