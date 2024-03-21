Изучение соперника. Прямая трансляция матча Грузия - Люксембург в стыках Евро-2024

Сегодня, 21 марта, в Тбилиси состоится полуфинальный стыковой матч за выход на Евро-2024 между национальными командами Грузии и Люксембурга. Казахстанские любители футбола смогут посмотреть эту игру в прямом эфире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между командами начнется в 22:00 по казахстанскому времени. Игру примет столичный стадион "Динамо-Арена".

В прямом эфире матч будет показан телеканалом Qazsport. Начало трансляции - в 21:50. Эфир будет доступен и на сайте телеканала.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал стыковых матчей, где у себя дома 26 марта примет сильнейшего из пары Греция - Казахстан.

Напомним, что матч между Грецией и Казахстаном также пройдет сегодня, но на несколько часов позже. Прямая трансляция этой игры доступна здесь.