Наступил день долгожданного матча - сегодня, 13 ноября, сборная Казахстана сыграет на выезде с Молдовой в пятом туре групповой стадии Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz называет эту игру принципиальной и объясняет, почему даже ничья не будет удовлетворительным исходом для подопечных Джона ван'т Схипа.

После четырх туров в активе сборной Казахстана два очка за два ничейных исхода с Фарерскими островами (1:1, 2:2), а у Молдова четыре балла, три из которых они набрали в Астане благодаря выездной победе над Казахстаном в начале октября (2:1).





Поражение от Молдовы - одно из самых болезненных

Неудача в домашней игре с Молдовой вряд ли кем-то прогнозировалась. Гости приезжали в Астану с мыслью, что даже сыграть вничью будет хорошим результатом для них. А казахстанские болельщики ждали от своей дружины победы дома.

Однако сборная Молдовы, которая шла на серии из 17 матчей без побед (с 2024 года!), сумела одержать сенсационную победу на выезде со счётом 2:1! Хозяева пропустили необязательные голы и упустили несколько реальных шансов забить.

Этот исход шокировал не только болельщиков, многие из которых окончательно разочаровались в сборной, но и самих игроков, которые были подавленными после такого результата. А молдавские футболисты, напротив, пребывали в отличном расположении духа, ведь они сотворили то, что от них не ожидали, а ещё прервали ужасающую серию без побед.





От Казахстана требуют реванш, но случится ли он?

Спустя почти полтора месяца они сыграют уже в Кишинёве, и от сборной Казахстана ждут только одного - реабилитации за домашнее поражение, да и не только за один матч, а за весь сентябрьско-октябрьский цикл. Ведь иметь два очка после четырёх туров в Лиге С - совсем не то, что ждали от команды.

Даже ничья в сегодяншней встрече не будет восприниматься позитивно. Всё-таки сборная Казахстана имеет более дорогостоящий состав (17,8 против 11,8 миллиона евро), они выше в рейтинге ФИФА почти на 40 позиций (117-е место против 158-го), да и вообще, на бумаге, команда котируется выше.

Поражение в начале октября можно сравнить с мощной пощёчиной, примерно с такой, какую на днях получил Мераб Двалишвили от Усмана Нурмагомедова. И после такого для игроков и лично ван'т Схипа сборной реванш с Молдовой должен иметь принципиальное значение.

Тут болельщиков устроит только один исход - доминирование на поле и уверенная победа. В противном случае избежать критики будет невозможно.

Отметим, что у Казахстана есть реальные шансы подняться на вторую строчку в группе по итогам сегодняшних матчей. Это случится, если сборная обыграет в гостях Молдову, а Словакия дома одолеет Фарерские острова.

Казахстан сыграет с Молдовой на удачном стадионе? У сборной и клубов уже были победы там

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️