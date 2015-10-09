Экс-чемпиона UFC Двалишвили жестоко избили. Он обвинил Нурмагомедова и его команду

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили опубликовал видео с окровавленным лицом, в котором рассказал о потасовке с непобеждённым чемпионом PFL в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым и его окружением, передают Vesti.kz.

Двалишвили обвинил команду Нурмагомедова в нападении

По словам грузинского спортсмена, инцидент произошёл в Абу-Даби вскоре после его приезда в город. Двалишвили утверждает, что на него и его друга напали со спины несколько человек, среди которых якобы были Усман Нурмагомедов, его брат Умар и их товарищи.

В опубликованном ролике экс-чемпион UFC эмоционально обратился к российскому бойцу и его окружению, обвинив их в неспортивном поведении.

"Ну вы и хитрые, парни. Нас двое — я и мой друг в Абу-Даби. Усман Нурмагомедов и его друзья подошли к нам со спины. И вместо разговоров вы предпочли драться? Какого чёрта?

Вы хитрые и коварные люди. Это показывает, что у вас за характеры. Вы не настоящие бойцы и мужчины. Какого ***? Если хотите драться — деритесь, давай драться, ведь мы бойцы. Хотите говорить — давайте. Вы же нападаете со спины. Даже не знаю, сколько человек вас там было. Все ваши друзья — коварные люди. Всегда знал, кто вы такие. Я только приехал в Абу-Даби. Усман, Умар, и их друзья напали на нас со спины — так много парней. Но я в порядке, боец. Ещё раз — это лишь показывает то, кем вы являетесь. Мы сражались, как настоящие мужчины, а вы — *****", — сказал Двалишвили в видео.

Кто такой Усман Нурмагомедов?

В профессиональном рекорде Усмана Нурмагомедова 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно. Россиянин не потерпел ни одного поражения, а один его поединок был признан несостоявшимся.

Профессиональную карьеру боец начал в 2017 году, выступая на турнирах в России и странах СНГ. В настоящее время Нурмагомедов является свободным агентом.

Усман является троюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова и родным братом Умара Нурмагомедова, который также, как и Двалишвили, выступает в легчайшем дивизионе UFC.

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