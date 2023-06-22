Испания с крупной победы стартовала на молодежном Евро-2023

Сборная Испании по футболу разгромила Румынию в первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023. Турнир проходит в Грузии и Румынии, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Бухаресте, завершилась со счетом 3:0. У победителей отличились Алехандро Баэна (55-я минута), Хуан Миранда (62-я) и Серхио Гомес (90+5-я).

Благодаря этому успеху испанцы с 3 очками возглавили группу B. Столько же баллов у расположившейся на втором месте Украины, обыгравшей Хорватию (2:0) на старте турнира. Хорваты и румыны без набранных очков оказались на третьей и четвертой строчках соответственно.

24 июня сыграют Испания - Хорватия, Румыния - Украина.