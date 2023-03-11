Исламхан вернулся в сборную. Казахстан определился с составом на матчи отбора Евро-2024

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Сегодня 18:32
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев определился с окончательным составом на матчи отборочного турнира Евро-2024 с комнадами Словении и Дании, сообщают Vesti.kz ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Состав сборной Казахстана выглядит так:

вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Стас Покатилов ("Актобе");

защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Ордабасы"), Александр Марочкин, Багдат Каиров (оба - "Тобол"), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов (все - "Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Лев Скворцов ("Химки", Россия);

полузащитники: Рамазан Оразов ("Аксу"), Бауыржын Исламхан, Асхат Тагыберген (оба - "Ордабасы"), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат, Владислав Прокопенко (все - "Астана"), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба - "Актобе"), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия);

нападающие: Абат Аймбетов ("Астана"), Айбар Жаксылыков ("Ордабасы"), Артур Шушеначев ("Кайрат").

Напомним, подопечные Адиева 23 марта примут команду Словении, а через три дня сыграют со сборной Дании. Обе встречи пройдут на стадионе "Астана Арена".

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Метки:
Сборная РК по футболу

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