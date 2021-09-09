Исламхан, лидер ЦСКА и другие, или какие футболисты подвергались дисквалификации за допинг

Накануне стало известно о том, что полузащитник сборной Казахстана и "Тобола" Руслан Валиуллин провалил допинг-тест. Пока неясно, какие санкции будут применены к игроку. УЕФА уже завел дело в отношении него. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о похожих случаях, произошедших в последнее время в футболе.

Бауыржан Исламхан

Капитан сборной Казахстана и "Аль-Айна" из ОАЭ в сентябре 2020 года сдал положительный тест на допинг после матча Азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Садда". Позже Исламхан получил двухлетнюю дисквалификацию. В начале нынешнего года стало известно о новых допинговых скандалах в арабском клубе, а сам Исламхан прошел проверку на детекторе лжи.

Александр Рыбка

Вратарь сборной Украины был дисквалифицирован в 2012 году. В его организме был обнаружен фуросемид, якобы попавший туда с препаратом для снижения веса. Это мочегонное средство не является допингом, но помогает вывести из организма следы других допинговых препаратов. В результате тогда еще вратарь донецкого "Шахтера", отбывая наказание, пропустил домашний для сборной Украины чемпионат Европы 2012 года. Сейчас Рыбка выступает за харьковский "Металлист".

Фред

Бразильский хавбек, выступающий за "Манчестер Юнайтед", подвергся дисквалификации за найденное в его организме запрещенное вещество (гидрохлоротиазид). Произошло это летом 2015 года после выступления сборной Бразилии на Кубке Америки. Тогда еще в качестве игрока донецкого "Шахтера" Фред был отстранен от футбола на один год. Но затем всемирное антидопинговое агентство (WADA) добилось продления срока наказания для игрока до июля 2017 года.

Роман Еременко

Финский полузащитник, пребывающий ныне без клуба, в октябре 2016 года был дисквалифицирован сначала на месяц после подозрительных результатов допинг-теста, который футболист сдал по окончании матча группового этапа Лиги чемпионов между "Байером" и ЦСКА, чьи цвета защищал Еременко. По итогам разбирательств его наказание выросло до двух лет за употребление кокаина.

В футбол полузащитник вернулся в конце 2018-го уже в качестве игрока "Спартака". Последним его клубом был "Ростов".

Андрей Беседин

Украинский форвард был дисквалифицирован на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил в декабре 2019 года. Беседин, выступавший за киевское "Динамо", не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме" (3:4). После возвращения в футбол Беседина постигло еще одно несчастье - в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции против него грубо сыграл Маркус Даниэльссон. Украинский форвард, которому удалось избежать операции, пока передвигается с помощью костылей, но к концу сентября рассчитывает ходить самостоятельно.

Главный ньюсмейкер Казахстана: стал героем матча, получил награду от УЕФА и вляпался в допинг в свой ДР

Напомним, Валиуллин дебютировал за сборную Казахстана в марте нынешнего года. На его счету четыре игры. В домашнем поединке с Украиной (2:2) он оформил дубль.

Фото: ФК "Аль-Айн"© (1), ФК "Сабаил"© (2), Sky Sports© (3), ФК "Ростов"© (4), ФФУ© (5)

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