Исламхан дал первый комментарий после дисквалификации за допинг

Полузащитник "Аль-Айна"
из ОАЭ и сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан
прокомментировал свою дисквалификацию сроком на два года. Его слова приводит журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
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Исламхан дисквалифицирован на два года
"После матча азиатской Лиги чемпионов 18 сентября 2020 года я сдал допинг-тест, который к моему удивлению оказался положительным. В моей пробе был найдет метилгексанамин в крайне маленькой концентрации, всего 90 нг/мл, что явно свидетельствует о ненамеренном использовании этого вещества.
За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому все случившееся является для меня шоком.
Метилгексанамин часто используется бодибилдирами для набора мышечной массы, и совершенно бесполезен для футбола. Но, к сожалению, это вещество нередко находят в спортивном питании в качестве загрязненного продукта. Я уверен, что столкнулся именно с таким случаем. С 11 сентября почти две недели я находился вместе с командой в Катаре, где мы не могли покидать гостиницу и жили в условиях строгого карантина, без возможности приобрести еду и напитки, не говоря уже о запрещенных веществах. Я ел только то, чем кормили в гостинице, и использовал только спортивное питание, предоставленное доктором команды.
Недавно я получил решение Дисциплинарного комитета АФК по моему делу. На заседании, которое длилось 10 часов, представители АФК требовали дисквалифицировать меня на 4 года, но в итоге арбитры приняли решение о дисквалификации на 2 года, начиная с 9 ноября 2020 года.
Я буду дальше доказывать свою правоту и обязательно обжалую данное решение. Уверен, что арбитры в лозаннском суде услышат мои аргументы и доказательства. Прошу всех футбольных болельщиков Казахстана поддержать меня, так как ваша поддержка мне сейчас нужна как никогда ранее", - сказал он.
Напомним, что Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда", вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.