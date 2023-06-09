Игроки "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" вызваны на матч с Казахстаном в отборе к Евро-2024

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Сегодня 21:00
©ФК "Манчестер Сити"

Сборная Северной Ирландии огласила состав на матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщают Vesti.kz.

16 июня Северная Ирландия на выезде сыграет с Данией, а 19 июня на своем поле встретится с Казахстаном.

Состав Северной Ирландии:

вратари: Бэйли Пикок-Фаррелл ("Бернли", Англия), Конор Хазард ("Селтик", Шотландия), Люк Саутвуд ("Рединг", Англия);

защитники: Джонни Эванс ("Лестер", Англия), Крейг Каткарт ("Уотфорд", Англия), Джамал Льюис ("Ньюкасл", Англия), Киарон Браун ("Оксфорд Юнайтед", Англия), Конор Бредли ("Ливерпуль", Англия), Трэй Хьюм ("Сандерленд", Англия), Аарон Доннелли ("Ноттингем Форест", Англия);

полузащитники: Патрик Макнейр ("Мидлсбро", Англия), Джордж Сэвилл ("Миллуолл", Англия), Джордан Томпсон ("Сток Сити", Англия), Алистер Макканн ("Престон Норт Энд", Англия), Ши Чарльз ("Манчестер Сити", Англия), Пэдди Лэйн ("Портсмут", Англия), Итан Галбрейт (без клуба), Айзек Прайс ("Эвертон", Англия), Шон Госс (без клуба);

нападающие: Гэвин Уайт (без клуба), Шейн Лавери ("Блэкпул", Англия), Дион Чарльз ("Болтон", Англия), Конор Макменамин ("Гленторан", Северная Ирландия), Мэттью Кеннеди ("Абердин", Шотландия), Дэйл Тэйлор ("Ноттингем Форест", Англия), Каллум Маршалл ("Вест Хэм", Англия), Ли Бонис ("Ларн", Северная Ирландия);

главный тренер: Майкл О’Нилл.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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