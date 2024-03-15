Три игрока дебютировали в сборной Казахстана перед плей-офф Лиги наций

Три игрока дебютировали в составе сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ. Накануне национальная команда сыграла на сборах в ОАЭ против Туркменистана.

Ими стали вратарь "Ордабасы" Бекхан Шайзада, защитник "Актобе" Адильхан Танжариков и защитник "Тобола" Роман Асранкулов.

Встреча завершилась победой Казахстана со счетом 2:0. Отметим, что один из голов забил Ислам Чесноков, а второй на свой счет записал Александр Зуев, для которого этот мяч стал дебютным.

Напомним, что в плей-офф Лиги наций Казахстан сыграет с Грецией. Матч в Афинах пройдет в ночь с 21 на 22 марта. Он начнется в 00:45 по казахстанскому времени, а примет его стадион OPAP Arena, вмещающая более 32 тысяч зрителей.

Победитель матча выйдет в финал стыковых противостояний и окажется в одном выигрыше от выхода на грядущий Евро-2024.