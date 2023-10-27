Сегодня, 27 октября, сборная Казахстана по футболу огласила расширенный состав на предстоящие матчи в ноябре в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

В список Магомеда Адиева вошел и представитель "Тобола" Руслан Валиуллин, отбывший свою дисквалификацию за допинг.

Как известно, 29-летний Валиуллин провалил допинг-тест после игры с "Жилиной" в рамках квалификации Лиги конференций-2021/2022. Тогда его дисквалифицировали на два года.

17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отбор завершит выездным матчем против Словении 20 ноября.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →