Игрок сборной Казахстана Зуев рассказал об интересе клубов КПЛ и объяснил успех Зайнутдинова

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Полузащитник тульского "Арсенала" и сборной Казахстана Александр Зуев в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о своей адаптации в национальной команде, уровне Бахтиера Зайнутдинова и причинах несостоявшегося перехода в клуб КПЛ.

- Александр, для вас это уже не первый сбор, можно ли сказать, что адаптация в команде завершена или все-таки она еще продолжается?

- Думаю, что уже освоился процентов на 90, чувствую себя комфортно, коллектив очень хороший, благодаря этому адаптация прошла быстро. 

- Магомед Мусаевич после вашей дебютной игры с Сан-Марино отмечал, что вы способны на большее. Вы согласны с тем, что пока не показываете свой максимум? 

- Да, конечно, согласен с Магомедом Мусаевичем, работаю над этим, надо прибавлять, потому что сам знаю что могу играть лучше. 

- Вы знакомы с Бахтиером Зайнутдиновым еще со времен, когда играли вместе в "Ростове". Было ли заметно уже тогда, что он способен дорасти до того же топ-клуба Турции? 

- Бахтиер - очень сильный футболист, который может сыграть на разных позициях, но, честно говоря, в то время сложно было сказать, что он будет играть в "Бешикташе". Он сделал себя сам, своим трудом, отношением к делу и сильным волевым характером.

- Если сборная Казахстана выйдет на Евро, это будет для вас более значительным достижением в карьере, чем победа на Евро с Россией U-17 или это просто разные ощущения? 

- Для меня любая победа значима, поэтому сейчас все мысли только о предстоящем матче. 

- Была информация, что как в прошлом, так и в этом году к вам был интерес от казахстанских клубов. Насколько она достоверна и что в итоге не получилось?

- Интерес был, но, по семейным причинам, на данный момент решил остаться.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Астаны. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Метки:
Сборная РК по футболу Евро 2024 Чемпионат Европы по футболу Футбол Еврофутбол

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