Игрок сборной Казахстана сделал заявление о матче с Люксембургом

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Вчера 23:44
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Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков высказался о предстоящем матче с Люксембургом и своей мотивации, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Мы сильно разочарованы после игры с Грецией, у нас была мечта сыграть на большом турнире. Разочарование до сих пор присутствует, но завтра новая игра и надо реабилитироваться перед болельщиками. 

Люксембург? Особо не знаю эту команду, скоро предстоит теория, там разберем соперника. Но игра с Люксембургом очень важна, все пацаны хотят реабилитироваться прежде всего перед самим собой.

Конечно, доверие от тренерского штаба чувствуется, если ни ошибаюсь, с Грецией я в третий раз вышел в основе. Это придает уверенность, остается делать свою работу", - отметил Чесноков. 

Напомним, матч Люксембург - Казахстан пройдет с 26 на 27 марта. По казахстанскому времени стартовый свисток прозвучит в 00:45. 

Метки:
Люксембург Сборная РК по футболу Футбол

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