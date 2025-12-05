Будет играть или нет? Месси впервые честно ответил о своем участии на ЧМ-2026

Лионель Месси признался, что пока не знает, выйдет ли на поле в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Однако одно он гарантирует точно — он будет рядом со своей командой, каким бы ни был его статус.

"Надеюсь, что смогу сыграть на ЧМ-2026. Я говорил об этом и раньше – мне бы очень хотелось участвовать. В худшем случае я буду поддерживать ребят с трибуны. Это всё равно станет особенным турниром для Аргентины и для всех аргентинцев", – цитируют Месси ESPN.

По словам капитана, крупные турниры в стране переживают иначе, чем где-либо еще — сильнее, эмоциональнее, глубже.

"У нас такие моменты проживают по-особенному. Это не похоже на то, как воспринимают футбол в других местах", – добавил он.

Напомним, что Лионель Месси добился значительных успехов со сборной Аргентины, выиграв чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021 и 2024) и Олимпийские игры 2008 года.