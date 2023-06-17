"Играли на выезде, но стадион был нашим". Тагыберген - о победе сборной Казахстана над Сан-Марино

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Сегодня 04:32
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Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген прокомментировал победу над сборной Сан-Марино в отборочном матче ЧЕ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz

В итальянском городе Парме команда Магомеда Адиева превзошла соперника со счетом 3:0. Тагыберген стал автором второго мяча, реализовав пенальти. 

"Что не получалось в первом тайме? В Европе нет слабых команд, при этом играли на выезде, хотя в этом матче казахстанские болельщики сделали этот стадион нашим, спасибо им большое! 

Были ли обсуждения, кто будет пенальти? Нет, в этот раз вопросов не было, я еще перед игрой сказал, что в этом матче буду бить я. 

Теперь будем готовиться к матче с Северной Ирландией, это, конечно, более сложный соперник, их многие игроки выступают в АПЛ", - заявил полузащитник. 

По итогам трех туров отборочного цикла ЧЕ-2024 сборная Казахстана имеет в своем активе шесть очков. 19 июня Казахстан сыграет на выезде против Северной Ирландии. 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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