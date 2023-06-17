"Играли на выезде, но стадион был нашим". Тагыберген - о победе сборной Казахстана над Сан-Марино

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген прокомментировал победу над сборной Сан-Марино в отборочном матче ЧЕ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В итальянском городе Парме команда Магомеда Адиева превзошла соперника со счетом 3:0. Тагыберген стал автором второго мяча, реализовав пенальти.

"Что не получалось в первом тайме? В Европе нет слабых команд, при этом играли на выезде, хотя в этом матче казахстанские болельщики сделали этот стадион нашим, спасибо им большое!

Были ли обсуждения, кто будет пенальти? Нет, в этот раз вопросов не было, я еще перед игрой сказал, что в этом матче буду бить я.

Теперь будем готовиться к матче с Северной Ирландией, это, конечно, более сложный соперник, их многие игроки выступают в АПЛ", - заявил полузащитник.

По итогам трех туров отборочного цикла ЧЕ-2024 сборная Казахстана имеет в своем активе шесть очков. 19 июня Казахстан сыграет на выезде против Северной Ирландии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →