Кто и когда покажет битву Казахстана за выход на Евро: все подробности

Сегодня ночью сборная Казахстана по футболу проведет долгожданный выездной матч в полуфинале стыков за выход на Евро-2024 против команды Греции. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, где и когда смотреть самую ожидаемую игру.

Прямая трансляция начнется в 00:45 по казахстанскому времени. Ее в эфире покажут сразу два отечественных телеканала - подробности здесь:

Прямая трансляция исторического матча Греция - Казахстан за выход на Евро-2024

Также известны имена четырех комментаторов, которые отработают сегодняшний матч с места событий:

Кто прокомментирует матч Греция - Казахстана в прямом эфире? Известны имена

Уже известно, что этот матч лично посетит президент

Головкин посетит матч Греция - Казахстан за выход на Евро-2024

Также есть информация, кого из игроковоставил вне заявки на сегодняшний матч. Таких исполнителей трое:

Адиев исключил трех футболистов из заявки на матч с Грецией

Не будем забывать, что для выхода в финальную часть Евро-2024 команде нужно одержать две победы подряд: сначала над Грецией, а затем над лучшей из пары Грузия - Люксембург. Трансляция параллельного матча также будет доступна для просмотра в Казахстане:

Изучение соперника. Прямая трансляция матча Грузия - Люксембург в стыках Евро-2024