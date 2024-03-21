Кто и когда покажет битву Казахстана за выход на Евро: все подробности

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Сегодня 18:00
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Сегодня ночью сборная Казахстана по футболу проведет долгожданный выездной матч в полуфинале стыков за выход на Евро-2024 против команды Греции. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, где и когда смотреть самую ожидаемую игру.

Прямая трансляция начнется в 00:45 по казахстанскому времени. Ее в эфире покажут сразу два отечественных телеканала - подробности здесь:

Прямая трансляция исторического матча Греция - Казахстан за выход на Евро-2024

Также известны имена четырех комментаторов, которые отработают сегодняшний матч с места событий:

Кто прокомментирует матч Греция - Казахстана в прямом эфире? Известны имена

Уже известно, что этот матч лично посетит президент Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадий Головкин:

Головкин посетит матч Греция - Казахстан за выход на Евро-2024

Также есть информация, кого из игроков Магомед Адиев оставил вне заявки на сегодняшний матч. Таких исполнителей трое:

Адиев исключил трех футболистов из заявки на матч с Грецией

Не будем забывать, что для выхода в финальную часть Евро-2024 команде нужно одержать две победы подряд: сначала над Грецией, а затем над лучшей из пары Грузия - Люксембург. Трансляция параллельного матча также будет доступна для просмотра в Казахстане:

Изучение соперника. Прямая трансляция матча Грузия - Люксембург в стыках Евро-2024

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Греция Казахстан Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Адиев Магомед Телеканал QazSport

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