"Хотят довериться кому-то из местных специалистов". СМИ - о сборной Казахстана в группе отбора на ЧМ-2022

Сайт Soccer365.ru прокомментировал итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, а также немного рассказал о сборной Казахстана.



"Казахстан результатами не впечатляет. Что, в частности, привело к отставке Михала Билека. Теперь местная федерация планирует довериться кому-то из местных специалистов. Осенний розыгрыш Лиги наций казахи провели ужасно - по одной победе и ничьей при четырех поражениях. Четвертое место в группе стало итогом этих выступлений. Теперь весной предстоит отстаивать свое право остаться в дивизионе C в стыковых матчах.



В отборе к Евро-2020 результаты Казахстана были чуть лучше, но в какой-то мере все благодаря наличию в группе Сан-Марино. Казахам удалось набрать десять очков и занять четвертую позицию в группе с Бельгией, Россией, Шотландией и Кипром. Понятно, что о борьбе за выход из группы речь не шла", - говорится в тексте.



Напомним, что казахстанская команда попала в группу D, где ее соперниками станут сборные Франции, Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.



Отборочный турнир сборная Казахстана начнет домашним матчем с Францией. С календарем игр можно ознакомиться здесь.