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Вчера 07:00
 

Холанд забил второй хет-трик подряд перед матчем с Казахстаном

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Холанд забил второй хет-трик подряд перед матчем с Казахстаном ©ФК "Манчестер Сити"

Норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил второй хет-трик кряду. В матче третьего тура АПЛ он принес выездную победу "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил второй хет-трик кряду. В матче третьего тура АПЛ он принес выездную победу "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Игра, прошедшая в Лондоне, завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей все три гола забил Холанд, отличившийся на 10-й, 30-й и 83-й минутах. Единственный мяч хозяев - это автогол Рубена Диаша на 19-й минуте.

Благодаря этому успеху "Манчестер Сити" набрал девять очков из девяти возможных и идет на первом месте. Что касается "Вест Хэма", то команда с тремя баллами располагается на 14-й позиции.

Что касается таблицы бомбардиров, то там Холанд удерживает уверенное лидерство - он отличился в трех матчах кряду, суммарно наколотив семь голов! На его счету мяч в ворота "Челси" (2:0), а также хет-трики против "Ипсвич Таун" (4:1) и "Вест Хэма" (3:1). У двух ближайших преследователей всего по три гола.

Добавим, что это был последний матч "Манчестер Сити" перед паузой на международные игры. Теперь 24-летний Эрлинг присоединится к сборной Норвегии, которую 6 сентября ждет выездной матч с национальной командой Казахстана в Лиге наций. Игра состоится в Алматы.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
4 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5 Ньюкасл Юнайтед 3 2 1 0 4-2 7
6 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
8 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
10 Тоттенхэм Хотспур 3 1 1 1 6-3 4
11 Челси 3 1 1 1 7-5 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
14 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 2-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Кристал Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
17 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
18 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

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