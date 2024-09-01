Холанд забил второй хет-трик подряд перед матчем с Казахстаном

Норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил второй хет-трик кряду. В матче третьего тура АПЛ он принес выездную победу "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра, прошедшая в Лондоне, завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей все три гола забил Холанд, отличившийся на 10-й, 30-й и 83-й минутах. Единственный мяч хозяев - это автогол Рубена Диаша на 19-й минуте.

Благодаря этому успеху "Манчестер Сити" набрал девять очков из девяти возможных и идет на первом месте. Что касается "Вест Хэма", то команда с тремя баллами располагается на 14-й позиции.

Что касается таблицы бомбардиров, то там Холанд удерживает уверенное лидерство - он отличился в трех матчах кряду, суммарно наколотив семь голов! На его счету мяч в ворота "Челси" (2:0), а также хет-трики против "Ипсвич Таун" (4:1) и "Вест Хэма" (3:1). У двух ближайших преследователей всего по три гола.

Добавим, что это был последний матч "Манчестер Сити" перед паузой на международные игры. Теперь 24-летний Эрлинг присоединится к сборной Норвегии, которую 6 сентября ждет выездной матч с национальной командой Казахстана в Лиге наций. Игра состоится в Алматы.