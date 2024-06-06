Холанд оформил хет-трик за Норвегию и приблизился к рекорду

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Вчера 12:21
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Сборная Норвегии по футболу одержала победу над командой Косово в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Уллевол" в Осло, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей хет-трик оформил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (15-я, 70-я и 75-я минуты).

Таким образом, 23-летний футболист забил 30 мячей в 32 матчах и находится в трех голах от статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.

Холанд дебютировал за сборную Норвегии в сентябре 2019 года в возрасте 19 лет в матче со сборной Мальты (2:0).

В минувшем сезоне за "Манчестер Сити" норвежец сыграл 45 матчей, забил 38 мячей и отдал шесть голевых передач. В итоге Холанд стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ с 27 мячами.

Холанд определился с будущим клубом

Метки:
Холанд Эрлинг Норвегия Футбол Манчестер Сити

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