Холанд оформил дубль в матче отбора на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 13:08
©instagram.com/erling.haaland

Сборная Норвегии по футболу одержала победу над Кипром в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. Встреча проходила в Осло (Норвегия) и завершилась со счетом 3:1, сообщают Vesti.kz.

У победителей отличился Ола Сольбаккен (12-я минута), а также дубль оформил Эрлинг Холанд (56-я с пенальти и 60-я). В составе проигравших один мяч отыграл Григорис Кастанос (90+3-я).

Положение команд в группе А: Шотландия (12 очков после 4 матчей), Грузия (4 очка после 3 матчей), Норвегия (4 очка после 4 матчей), Испания (3 очка после 2 матчей), Кипр (0 очков после 3 матчей).

8 сентября сыграют Грузия - Испания, Кипр - Шотландия.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Холанд Эрлинг Норвегия Кипр Чемпионат Европы по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:55
Сборные
В ESPN оценили перспективы Казахстана в отборе на Евро-2024 после сенсации в Северной Ирландии
Сегодня , 14:40
Сборные
В России назвали главную звезду в сборной Казахстана
Сегодня , 13:53
Сборные
Португальский тренер прокомментировал громкую сенсацию в матче отбора Евро-2024
Сегодня , 13:08
Сборные
Холанд оформил дубль в матче отбора на Евро-2024
Сегодня , 12:53
Сборные
Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2024? Расклад на решающие матчи
Сегодня , 11:53
Сборные
Футбольный аналитик впечатлен игрой Зайнутдинова
Сегодня , 11:38
Сборные
В сборной Португалии отреагировали на абсолютный рекорд Роналду
Сегодня , 10:38
Сборные
Сборная Германии потерпела поражение на своем поле
Сегодня , 08:20
Сборные
Бразилия потерпела неожиданное поражение в матче с 6 голами и пенальти
Сегодня , 07:42
Сборные
Гол Роналду на последних минутах принес победу Португалии в матче отбора Евро-2024
© 2008 - 2023 ТОО «EML»