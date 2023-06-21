Холанд оформил дубль в матче отбора на Евро-2024

Сборная Норвегии по футболу одержала победу над Кипром в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. Встреча проходила в Осло (Норвегия) и завершилась со счетом 3:1, сообщают Vesti.kz.

У победителей отличился Ола Сольбаккен (12-я минута), а также дубль оформил Эрлинг Холанд (56-я с пенальти и 60-я). В составе проигравших один мяч отыграл Григорис Кастанос (90+3-я).

Положение команд в группе А: Шотландия (12 очков после 4 матчей), Грузия (4 очка после 3 матчей), Норвегия (4 очка после 4 матчей), Испания (3 очка после 2 матчей), Кипр (0 очков после 3 матчей).

8 сентября сыграют Грузия - Испания, Кипр - Шотландия.