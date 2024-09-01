Холанд напугал казахстанцев: до матча в Алматы меньше недели
Поделиться
Норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил второй хет-трик кряду. В матче третьего тура АПЛ он принес выездную победу "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил второй хет-трик кряду. В матче третьего тура АПЛ он принес выездную победу "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра, прошедшая в Лондоне, завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей все три гола забил Холанд, отличившийся на 10-й, 30-й и 83-й минутах. Единственный мяч хозяев - это автогол Рубена Диаша на 19-й минуте.
Благодаря этому успеху "Манчестер Сити" набрал девять очков из девяти возможных и идет на первом месте. Что касается "Вест Хэма", то команда с тремя баллами располагается на 14-й позиции.
Что касается таблицы бомбардиров, то там Холанд удерживает уверенное лидерство - он отличился в трех матчах кряду, суммарно наколотив семь голов! На его счету мяч в ворота "Челси" (2:0), а также хет-трики против "Ипсвич Таун" (4:1) и "Вест Хэма" (3:1). У двух ближайших преследователей всего по три гола.
Добавим, что это был последний матч "Манчестер Сити" перед паузой на международные игры. Теперь 24-летний Эрлинг присоединится к сборной Норвегии, которую 6 сентября ждет выездной матч с национальной командой Казахстана в Лиге наций. Игра состоится в Алматы.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|4
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|7
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|8
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|11
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|12
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|13
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|17
|Вулверхэмптон Уондерерс
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|18
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Реклама