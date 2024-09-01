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Холанд напугал казахстанцев: до матча в Алматы меньше недели

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Холанд напугал казахстанцев: до матча в Алматы меньше недели ©ФК "Манчестер Сити"

Норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил второй хет-трик кряду. В матче третьего тура АПЛ он принес выездную победу "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил второй хет-трик кряду. В матче третьего тура АПЛ он принес выездную победу "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Игра, прошедшая в Лондоне, завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей все три гола забил Холанд, отличившийся на 10-й, 30-й и 83-й минутах. Единственный мяч хозяев - это автогол Рубена Диаша на 19-й минуте.

Благодаря этому успеху "Манчестер Сити" набрал девять очков из девяти возможных и идет на первом месте. Что касается "Вест Хэма", то команда с тремя баллами располагается на 14-й позиции.

Что касается таблицы бомбардиров, то там Холанд удерживает уверенное лидерство - он отличился в трех матчах кряду, суммарно наколотив семь голов! На его счету мяч в ворота "Челси" (2:0), а также хет-трики против "Ипсвич Таун" (4:1) и "Вест Хэма" (3:1). У двух ближайших преследователей всего по три гола.

Добавим, что это был последний матч "Манчестер Сити" перед паузой на международные игры. Теперь 24-летний Эрлинг присоединится к сборной Норвегии, которую 6 сентября ждет выездной матч с национальной командой Казахстана в Лиге наций. Игра состоится в Алматы.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
3 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
4 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
5 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
6 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
8 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
9 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
10 Ньюкасл Юнайтед 2 1 1 0 2-1 4
11 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
12 Челси 2 1 0 1 6-4 3
13 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
14 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
18 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

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