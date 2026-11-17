Главный тренер сборной Нидерландов Хави Эрнандес прокомментировал разгромное поражение от Германии со счётом 0:5 в матче шестого тура Лиги наций УЕФА, которое стало крупнейшим в истории официальных встреч нидерландской команды, передают Vesti.kz.

Хави признал, что поражение стало позором

Испанский специалист признался, что результат встречи стал для него тяжёлым ударом, и подчеркнул необходимость серьёзных изменений в команде.

"Мне больно, я огорчён и подавлен, так как до нынешнего дня я испытывал гордость за команду. Однако сегодняшняя игра меня поразила. Хорошо, мы вновь приступим к созданию нового. В раздевалке я говорил в том же ключе, что и здесь. Я пытаюсь проанализировать каждую ситуацию. Как есть, так есть, однако принимать это нельзя. С этого дня нам предстоит изменить многое. Это позор", — цитирует слова Хави Voetbal International.

Напомним, поражение со счётом 0:5 стало самым крупным по разнице мячей в истории официальных матчей сборной Нидерландов.

Хави возглавил Нидерланды в августе

Хави Эрнандес официально стал главным тренером национальной команды 12 августа 2026 года.

По итогам группового этапа Германия заняла первое место в группе 2 с 11 очками. Нидерланды и Греция расположились на второй и третьей позициях соответственно, набрав такое же количество баллов.