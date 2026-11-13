Харри Кейн превзошёл легенду и установил новый рекорд сборной Англии

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн отметился историческим достижением в игре за сборную Англии по футболу. передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Хорватией. В той игре Кейн забил гол с пенальти и принёс победу англичанам (2:1).

Новый рекордсмен сборной Англии

Этот матч стал 126-м для Кейна в составе сборной Англии. Тем самым он побил рекорд вратаря Питера Шилтона (125), игравшего за сборную с 1970 по 1990 год.

В пятёрку рекордсменов по матчам за сборную Англии также входят Уэйн Руни (120 матчей), Дэвид Бекхэм (115) и Стивен Джеррард (114).

Какие ещё рекорды побил Кейн

На данный момент Кейну принадлежат рекорды в сборной Англии:

по количеству матчей,голов,забитых пенальти,голов за один год,голов в качестве капитана,голов на "Уэмбли",голов на крупных турнирах в сумме и по отдельности на ЧМ и Евро.

После четырёх туров группового этапа Лиги наций сборная Англии набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы 3. Хорватия (3) располагается на третьей строчке.



