Маурисио Почеттино дал совет Хосепу Гвардиоле на фоне интереса сборной США к испанскому тренеру, передают Vesti.kz.

Как сообщает источник со ссылкой на The Guardian, Почеттино признался, что уже обсуждал с Гвардиолой плюсы и минусы работы с национальной командой. По мнению аргентинца, сейчас идеальный момент для прихода испанца.

Почеттино дал совет Гвардиоле

В преддверии прощального матча сборной США против Гаити Почеттино спросили, что бы он посоветовал Гвардиоле.

"Мой совет? Соглашайся. Сейчас идеальный момент для прихода в сборную. Всё идёт по правильному пути. Ты найдёшь действительно хороших игроков, хороших людей, и футболисты смогут вписаться в твой стиль", - заявил аргентинец.

Напомним, что сборная США обыграла Гаити в последнем матче Почеттино на посту главного тренера. Аргентинский специалист возглавит "Манчестер Юнайтед".

Гвардиола, в свою очередь, остаётся без работы после ухода из "Манчестер Сити" этим летом. Ранее сообщалось, что он не заинтересован в работе в сборной США.