В Грузии назвали сильные стороны Казахстана перед матчем с Грецией

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Вчера 20:58
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Экс-главный тренер "Кайрата", "Ордабасы" и "Каспия" грузинский специалист Кахабер Цхададзе в интервью belive.ge высказался о сборной Казахстана в преддверии плей-офф Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

"Греция - страна-чемпион Европы. Команда, имеющая свой стиль игры и философию, которая никогда не предаст. Мощная, напряженная игра. Это очень похоже на старый британский футбол. Однако у них всегда были выдающиеся индивидуалисты.

Что касается сборной Казахстана, я считаю, что они достаточно сильно развились. По стилю игры они очень похожи на Грецию. Они проигрывали сборной Дании и сумели победить. Все это показывает, что Казахстан - боевая команда, а выход Греции в финал не гарантирован.

Надеюсь, что сборную Грузии ждут два очень успешных матча и верю, что скоро мы впервые в истории вместе отпразднуем чемпионат Европы", - заявил Цхахдадзе.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Метки:
Цхададзе Кахабер Грузия Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Греция

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